Уже разрабатывают там миллиардные запасы. РФ предлагают участие еще в одном зарубежном газовом проекте

Запасы участка Marine XII на континентальном шельфе в Демократической Республике Конго оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента (Фото: geoexpro.com)

Демократическая Республика Конго предлагает одной из крупнейших российских нефтяных компаний Лукойл участие еще в одном газовом проекте в стране — Marine VI.

Об этом пишет российский Интерфакс.

«Сначала мы хотим завершить вторую фазу Marine XII — в декабре. Но мы обсуждаем и это (Marine VI). И я надеюсь, мы все финализируем», — сказал министр углеводородов страны Бруно-Жан-Ришар Итуа.

Лицензионный участок Marine XII площадью 571 кв. км расположен на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега.

В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili.

Оператором выступает итальянская Eni (65%), также участвует государственная компания Societe Nationale des Petroles du Congo с долей 10% и российский Лукойл с долей 25%.

«В феврале 2024 года Конго вошло в лигу стран-экспортеров СПГ — поставки газа на первый в стране FLNG Tango обеспечил участок Marine XII», — говорится в публикации. — «В рамках проекта Congo LNG планируется увеличить запасы участка Marine XII и вывести мощности по сжижению газа на плато примерно в 4,5 млрд куб. м в год за счет поэтапного развития».

Как сообщалось, США хотят заключить соглашение о полезных ископаемых с Демократической Республикой Конго.

В июне Лукойл и египетская Ganope подписали соглашение о разведке и добыче нефти в Восточной пустыне в районе Южного Вади-эс-Сахль.

Лукойл работает в Египте с середины 90-х годов, добывая углеводороды на проекте Мелейя с долей в 24%, а также на проекте WEEM, в Восточной пустыне в районе города Хургада, с долей в 50%.

В мае австрийская нефтегазовая компания OMV подписала и закрыла сделку о продаже своей 5% доли в концессии Ghasha, расположенной в ОАЭ, компании Lukoil Gulf Upstream LLCSPC.

Концессия Ghasha присуждена в ноябре 2018 года на 40 лет с целью освоения ранее не разрабатывавшихся залежей в составе девяти морских нефтяных и газовых месторождений в Персидском заливе.