«Мы не поддадимся рэкету». Премьер-министр Болгарии заявил о диверсификации поставок газа и пересмотре отношений с Газпромом 27 апреля, 13:30 Цей матеріал також доступний українською Кирил Петков, премьер-министр Болгарии (Фото:via facebook)

Из-за действий Газпрома Болгария сосредоточится на диверсификации поставок газа. В частности на закупках топлива в Азербайджане.

Правительство Болгарии готово к сценарию, при котором российский Газпром прекратит газоснабжение страны. «Хочу заверить болгарских граждан, что никакого сокращения газоснабжения потребителей не будет и пусть потребители будут спокойны», — заявил сегодня болгарский премьер-министр Кирил Петков.

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По его словам, у Министерства энергетики Болгарии есть четкий план действий, включая альтернативные источники доставки. «Остановка поставок природного газа Газпромом — грубое нарушение договора и шантаж… Мы не поддадимся такому рэкету», — сказал чиновник, назвав некорректным требование россиян платить за газ рублями.

Болгарский премьер также заявил о пересмотре всех контрактов с Газпромом, включая контракт на транзит газа через Болгарию. Вероятно, речь идет о поставках «голубого топлива» по газопроводу Турецкий поток через Болгарию в Сербию, Венгрию и Словакию.

Кирил Петков напомнил, что при предыдущем правительстве Болгария потратила 3 млрд левов на строительство магистрального газопровода Турецкий поток. Но не получила диверсификации источников газа. «Вот почему в последние 4 месяца болгарское правительство так сосредоточилось на газовом интерконнекторе в Греции», — пояснил Петков. Он будет достроен до конца июня 2022 года. После этого Болгария сможет получить дополнительные объемы газа из Азербайджана.

Речь идет об интерконнекторе Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB). В конце марта 2022 года оператор этого интерконнектора сообщил, что он уже подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), который даст Болгарии доступ к газу из Азербайджана. Первоначальные объемы поставки составят 1 млрд куб.м газа в год c перспективой увеличения до 3 млрд куб.м в год.

Напомним, что вчера Газпром прекратил поставку газа в Польшу и Болгарию , в связи с тем, что они отказались производить оплату в рублях.

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