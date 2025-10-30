«Ресурсы исчерпаны». Российские власти сообщили о замедлении экономики третий квартал подряд

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на информацию Минэкономразвития РФ.

По оценке российского ведомства, в июле-сентябре российский ВВП прибавил лишь 0,6% год к году после роста на 1,1% во втором квартале, 1,4% - в первом и 4,5% в четвертом квартале прошлого года.

Реклама

«В результате за 9 месяцев экономика РФ прибавила 1% - вчетверо меньше, чем годом ранее, когда Росстат оценил рост на 4,3%», — говорится в публикации. — «Темпы роста промышленности замедлились в 11 раз — до 0,5% с 5,6% в прошлом году, а ключевые гражданские отрасли ушли в минус».

По данным Минэкономразвития РФ, в третьем квартале производство продуктов питания упало на 0,2% в годовом выражении, одежды и обуви — на 2,3%, мебели — на 2,7%. При этом после налетов украинских БПЛА 4,5% выпуска потеряла нефтепереработка. Также впервые с 2022 года в рецессию скатилась металлургия, где выпуск сократился на 3,3%.

«Десятки триллионов рублей, вложенных в военное производство, разогнали российский ВВП до темпов, которых статистика не видела с начала 2010-х», — говорится в публикации со ссылкой на Александра Прокопенко, научного сотрудника Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине, — «Но теперь ресурсы производственных мощностей и рабочей силы исчерпаны».

Фактически экономический рост прекратился еще в середине 2024 года, и сейчас российский ВВП находится практически на тех же отметках, что полтора года назад, подсчитали эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук.

Прибыль российского бизнеса, согласно Росстату, за январь-август упала на 8,3%, или на 1,6 трлн рублей.

«Поскольку экономический рост замедляется, а доходы сокращаются, Москва больше не может наращивать бюджетное стимулирование, и вместо этого принимает меры жесткой экономии, которые угрожают еще больше задушить гражданскую экономику», — отметил Александр Коляндр, старший научный сотрудник Center for European Policy Analysis.

Чтобы светить концы с концами в бюджете, со следующего года правительство повышает НДС до 22%, а также готовит радикальную налоговую реформу для малого бизнеса, которая лишит низких ставок сотни тысяч предпринимателей, пишет The Moscow Times.

«Создаются условия, при которых ресурса экономики для того, чтобы обеспечивать геополитические аппетиты, может быть недостаточно», — говорится в публикации со ссылкой на экономиста Евгения Надоршина, — «И это выливается, как мы видели в 2025 году, в то, что она недодает в бюджет ожидаемых налогов, не специально, а потому что не может больше».

Он ожидает падения российского ВВП в следующем году на 2%.

Как сообщалось, глава крупнейшего банка РФ Сбербанка и давний союзник диктатора Владимира Путина Герман Греф считает, что России нужно привлечь миллионы квалифицированных мигрантов, чтобы поддержать экономику и выйти на темпы роста не ниже 3%.