Похоже на русский след. В этом году экономика Турции получила $24 млрд из неизвестных источников — FT 17 сентября, 21:18 Сюжет Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Центральный банк Турции отчитался о рекордных за 40 лет поступлениях средств из-за пределов страны, источник которых неизвестен. Финансовые аналитики предполагают, что это могут быть деньги российских олигархов.

В этом году экономика Турции получила $24,4 млрд, источник происхождения которых страна не может объяснить, пишет Financial Times в статье Who's stuffing Turkey?. НВ Бизнес перевел и отредактировал для большей ясности ключевые тезисы этого материала, опубликованного в рамках редакционного блога FT Alphaville.

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Последние данные Центрального банка Турции показывают, что дефицит текущего счета этой страны продолжал расти в июле и достиг $36,7 миллиардов.

Экономические проблемы страны хорошо известны. В частности, эксперименты Анкары с процентными ставками, которые поддерживает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, за последний год привели к сильной девальвации турецкой лиры.



Поэтому из Турции начался отток капитала, в том числе глобальных компаний. По данным Danske Bank с 2013 года «объединенный акционерный капитал, номинированный в лирах, и государственный долг, удерживаемый нерезидентами, уменьшился (20% для акций и 2% для облигаций)».

Эта динамика имела долгосрочные последствия для экономики Турции. Отток такого масштаба, в дополнение к дефициту текущего счета, является плохой новостью для валютных резервов страны, когда она пытается поддержать лиру и убедиться, что ее банки все еще имеют достаточно валюты.



Эрдоган, похоже, нашел «маленького помощника или помощников», пишет FT.



Агентство Bloomberg сообщает: «Таинственные потоки капитала в Турцию достигли новых максимумов, что позволило увеличить резервы, несмотря на растущий дефицит торговли и слабый спрос на активы в лирах.

Центральный банк в Анкаре заявил, что деньги, которые он не может корректно учесть в ежемесячных данных платежного баланса, выросли в июле на $5,5 млрд, а всего за 7 месяцев этого года это $24,4 млрд. Это рекордные показатели почти за четыре десятилетия".

Часто такие разногласия (так называемые Чистые ошибки и пробелы, Net Errors and Omissions, или NEO) впоследствии расписывают по счетам, когда иностранные партнеры расшифруют собственные данные. Но это очень большие цифры. Для сравнения, общая сумма NEO за аналогичный период прошлого года составила всего $10,2 млрд.

Bloomberg сообщает, что доходы от туризма не могут объяснить эти цифры. В июле доходы в этом секторе составили $4,5 млрд, а с января по июль — $16,4 млрд. Это примерно 70% от показателя Чистых ошибок и пропусков за тот же период.

FT Alphaville спросил аналитиков, следящих за экономикой Турции о возможных источниках этих миллиардов.



Лиам Пич из Capital Economics рассказал, что они не знают деталей формировании структуры компонента NEO. На данный момент в Турции он очень велик и, вероятно, является результатом неправильно зарегистрированных потоков капитала. Но это может отражать что угодно: от продажи золота и депонирования валюты до неправильного учета торговли услугами или контрабанды. Трудно точно знать, что происходит, но очевидно, что это обеспечило ключевую поддержку дефицита текущего счета в этом году, и если эти непонятные потоки вернутся назад к их источнику, это снова привлечет внимание к низкому уровню резервов Турции.

Тимоти Эш из BlueBay Asset Management ощущает российское влияние. Он говорит, что турецкие банки могут быть рады принять перемещаемые из РФ деньги. "Безусловно, Эрдоган сделал все возможное, чтобы избавиться от пословицы «враг моего врага — мой друг» в последние месяцы, когда Турция налаживает более тесные торговые связи с Россией, а также поставляет Украине беспилотники, которые имеют решающее значение для обороны страны.

Эш сказал что, по его мнению, турецкие банки не слишком придерживаются процедур комплаенса: "Если кто-то придет с чемоданом наличных, [турецкие банки] найдут способы разрешить ему вести бизнес… Турецкие официальные лица дают понять, что они считают, что так или иначе они выиграют от санкций, способствуя таким потокам".

Если он прав, это дает намек на масштабы денег, которые могут "бежать" из России.



Сам Эрдоган на прошлой неделе не прояснил ситуацию в комментариях. "Резервы нашего Центрального банка начали увеличиваться. Это позволяет нам чувствовать себя более комфортно по поводу резервов иностранной валюты. В связи с этим многие дружественные страны сейчас оказывают необходимую поддержку", - так процитировали Эрдогана в Reuters.

FT Alphaville резюмирует, что пока вся правда неизвестна, поэтому они готовы пообщаться с кем-то, кто работает на российского олигарха, который недавно вывел миллиарды из России через Турцию, или с такими олигархами.



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