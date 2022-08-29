Российские гиганты инвестировали миллиарды по всему миру. Эти проекты начали умирать — примеры Роснефти, Лукойла и Росатома 29 августа, 11:01 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дают старт строительству АЭС Аккую в марте 2021 года (Фото:Anadolu Agency)

Российские энергокомпании инвестировали миллиарды долларов в зарубежные активы. Это позволяло продавать собственное сырье и технологию. Но после вторжения армии РФ в Украину и ужесточения санкций, ситуация изменилась. Теперь это не активы, а пассивы.

Пожалуй, самая известная зарубежная инвестиция российских энергетических гигантов, у которой возникли экономические трудности после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, это магистральные газопроводы Северный поток 1 и 2. Первый работает далеко не на полную мощность. Второй — вообще не был введен в эксплуатацию. В них было инвестировано 7,4 млрд. евро и 9,5 млрд. евро соответственно.

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Но не только Газпром вкладывал миллиарды в зарубежные активы. НВ Бизнес собрал информацию об объектах Роснефти, Лукойла и Росатома, у которых в этом году возникли сложности.

На заднем плане российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время подписания сделки по покупке Роснефтью активов в Индии / Фото: Кремль

Самая большая инвестиция



В 2017 году произошло событие, которое назвали крупнейшей иностранной инвестицией в Индию и вообще едва ли не самой крупной российской инвестицией за границей. Тогда в присутствии российского диктатора Владимира Путина Роснефть подписала договор о покупке 49% акций индийской нефтяной компании, которая впоследствии стала известна как Nayara Energy. Она имеет НПЗ, морской порт и обширную сеть АЗС.

Еще 49% отошли от консорциума в составе сингапурского трейдера Trafigura Group и инвесткомпании UCP Investment Group российского миллионера Ильи Щербовича. Но СМИ сразу предположили, что партнеры понадобились Роснефти, чтобы снизить риск санкций против своего нового актива. Потому что Trafigura заплатила благодаря кредиту российского банка ВТБ, а UCP Investment Group имеет давние связи с российским государственным бизнесом.

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