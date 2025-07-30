Бессент пригрозил Китаю введением 100% пошлины из-за закупки российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент во вторник, 29 июля, заявил, что предупредил китайских чиновников, что продолжение закупок российской нефти , на которую наложены санкции, приведет к введению высоких пошлин.

Об этом Бессент сказал в конце двухдневных торговых переговоров между США и Китаем в Стокгольме, сообщает Reuters.

Отмечается, что в ответ ему сказали, что Пекин будет защищать свою энергетическую независимость.

Министр также заявил, что он выразил недовольство США относительно продолжения Китаем закупок иранской нефти, на которую наложены санкции, и продажи России товаров двойного назначения на сумму более 15 миллиардов долларов.

Он указал на законодательство Конгресса США, которое позволяет президенту США Дональду Трампу вводить пошлины до 500% на страны, покупающие российскую нефть.

Трамп сократил срок, отведенный Москве для достижения прогресса в заключении мирного соглашения по войне в Украине, или же ее покупатели нефти будут обложены вторичными пошлинами в размере 100% в течение 10−12 дней.

«Поэтому я думаю, что все, кто покупает российскую нефть, подпадающую под санкции, должны быть готовы к этому», — заявил Бессент на пресс-конференции.

Китайские чиновники ответили, что Китай является суверенным государством, которое имеет энергетические потребности, и что закупка нефти будет осуществляться в соответствии с внутренней политикой страны.

«Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим нарушать их суверенитет, поэтому они готовы платить 100% пошлину», — сказал Бессент.

Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, потребляя около 2 миллионов баррелей в день, за ним следуют Индия и Турция.

Бессент сказал, что он также предупредил своего коллегу, вице-премьера Хэ Лифенга, что продолжение продажи товаров в Россию, которые в конечном итоге используются для производства оружия, повредит усилиям Китая по укреплению торговых связей с Европой.

«Я указал им, что это очень вредит их имиджу в Европе, поскольку они способствуют войне на европейской границе», — сказал Бессент.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Импорт сырой нефти в Китай из России, которая является крупнейшим поставщиком в эту страну, вырос на 1% в 2024 году по сравнению с 2023-м до рекордного уровня, тогда как закупки из Саудовской Аравии упали на 9%.

По данным Главного таможенного управления Китая, в 2024 году объемы поставок из России, включая трубопроводные и морские поставки, составили 108,5 млн тонн, что эквивалентно 2,17 млн баррелей в сутки (б/с).

Морские поставки из России поддерживал спрос как со стороны независимых нефтепереработчиков, так и государственных нефтяных компаний, а также правительственный мандат на накопление запасов, сообщал Reuters.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), отгрузила в Китай 78,64 млн тонн, или около 1,57 млн баррелей в сутки, по сравнению с 1,72 млн баррелей в сутки в 2023 году.