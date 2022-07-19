А что случилось? Россияне переходят к бережливому потреблению — крупнейший ритейлер РФ 19 июля, 14:13 Сотрудница магазина сети Пятерочка, которая является частью X5 Retail Group (Фото:dostavka24)

Российские торговые сети отметили экономию россиян на покупках. Рост продаж обеспечен более высокими ценами.

Население России переходит на модель бережливого потребления. Это происходит из-за сокращения реальных доходов, сообщают российские СМИ со ссылкой на крупнейшего в России ритейлера X5 Retail Group. Оборот пищевых продуктов в натуральном выражении в апреле-мае 2022 года снизился на 1,7% и 1,8% год-к-году соответственно, говорится в сообщении компании.

Видео дня

Во II квартале рост выручки замедлился по сравнению с I кварталом. Рост сопоставимых продаж был обеспечен в основном увеличением среднего чека. Продовольственная инфляция во II квартале составила 19,5% (13,5% в I квартале). При этом темп роста цен на продовольственные товары замедлялся в течение всего квартала (до 17,8% в июне), говорится в сообщении Х5. Факторами, которые повлияли на замедление инфляции, стали укрепление рубля и рост предложения по отдельным категориям (плодоовощная продукция, яйца, сахар).

Во II кв. 2022 года выручка компании выросла на 18,6%, до 647,3 млрд рублей. Средний чек увеличился на 10,8% (до 465,1 рубля). В апреле рост чека составлял 9,3%, в мае — 12%, в июне — 11%.

Сопоставимые продажи (LfL) Х5 во II квартале выросли на 11,7%, в основном за счет увеличения среднего чека — на 11%. Покупательский трафик при этом повысился на 0,6%.

Х5 — крупнейший по размеру выручки ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 19,779 тыс. магазинов. Объединяет торговые сети Пятерочка, Перекресток, Чижик и др. Крупнейшим акционером компании являются структуры Альфа-Групп Михаила Фридмана, Германа Хана и других бизнесменов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.