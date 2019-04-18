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Россия запрещает экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов - Медведев

Сегодня, 12:30
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Россия запрещает экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов - Медведев - фото

government.ru

РФ вводит запрет на экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ, пишет агентство ТАСС.

"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - заявил он, добавив, что Россия также расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.

"Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - сказал Медведев.

Он отметил, что подписал "постановление на эту тему".

"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - заявил он.

Медведев сообщил также, что с 1 июня некоторые российские товары можно будет экспортировать в Украину только после получения специального разрешения.

"В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты", - сказал он.

Согласно постановлению от 18 апреля, в перечень товаров, запрещенных к вывозу из РФ в Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий). По спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития, могут вывозиться: прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы.

Как пишет профильное украинское издание enkorr, по информации Консалтинговой группы А-95, поставки дизельного топлива из России в 2018 году обеспечили 40% украинского рынка дизельного топлива. В прошлом году из России было импортировано 2,597 млн т. В первом квартале 2019 г. импортировано 625 тыс. т, что также составило 40% баланса рынка.

Импорт сжиженного углеводородного газа в 2018 году составил 503 тыс. т или 29% объема рынка. Также Россия поставляет в Украину битум, мазут, масла и нефтехимическое сырье.

Как сообщалось, 10 апреля Кабмин Украины расширил перечень товаров из РФ, которые запрещено ввозить в Украину. В список, первоначально утвержденный в декабре 2015 года, включили банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью 0,15-2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости. Другим постановлением в перечень внесли формалин, карбамидоформальдегидный концентрат и смолы, а также пружины для тележек грузовых вагонов и электроаппаратуру для коммутации, используемую в устройствах железнодорожной автоматики (за исключением нескольких типов реле). 

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