Россия таки заплатит. Украина уже предложила кандидатуру исполнительного директора Реестра убытков из-за вторжения РФ 27 июня, 19:28 Крайний справа — Маркиян Ключковский (Фото:iryna.mudra / Facebook)

Украина предложила назначить исполнительным директором Реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины Маркияна Ключковского.

Соответствующее предложение Минюста одобрило правительство распоряжением № 560 от 24 июня, эта кандидатура будет представлена генсеку Совета Европы, сообщает Интерфакс-Украина.

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Ключковский — основатель и партнер юридической фирмы Астерс, член совещательного совета Школы права Украинского католического университета.

Ранее, в мае 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский включил Ключковского в рабочую группу по разработке и внедрению международно-правовых механизмов возмещения вреда, причиненного Украине вооруженной агрессией РФ.

Ключковский также является членом таких организаций, как Международная ассоциация юристов (IBA), Ассоциация юристов Украины, а также представляет интересы Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) в Украине.

Также, как сообщилав Facebook заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, в Страсбурге 27 июня состоялась первая конференция участников Реестра убытков.

«Сегодня Страсбург принимает представителей стран, подписавших соглашение о создании первой компоненты Компенсационного механизма (42 страны + ЕС, еще три страны проходят внутренние процедуры согласования), главная цель — физически запустить Реестр», — сообщила она.

На Конференции утвердили предварительные расходы на период с 1 июля по 30 сентября 2023 года, обсудили другие административные вопросы: помещение Реестра в Гааге (Соглашение с принимающим государством между Советом Европы и Нидерландами). Вскоре начнется прием кандидатов в члены Совета Реестра.

Ранее вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что основное послевоенное восстановление Украины будет происходить за счет взысканных с России репараций.