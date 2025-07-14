Арбитражный суд Москвы конфисковал крупнейшего производителя консервов в России компанию Главпродукт в пользу государства по иску прокуратуры.

Об этом пишет The Moscow Times.

«Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства активов Главпродукта и собственности его главы Леонида Смирнова в полном объеме», — говорится в публикации. — «Главпродукт, ведущий российский производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов, стал первым активом, принадлежащим США, национализированным Москвой, а сам судебный процесс длился несколько месяцев на фоне попыток восстановить российско-американские отношения».

Главпродукт и другие активы, которые в конечном итоге принадлежат американской компании Universal Beverage и ее основателю Смирнову, были переданы во временное управление российскому государству в октябре 2024 года.

При этом прокуратура РФ впоследствии пыталась оправдать передачу в управление необходимостью обеспечения стабильных поставок продовольствия в Россию.

В марте Генпрокуратура РФ подала иск о конфискации активов, который основывается на том, что Смирнов и подконтрольные ему иностранные компании, как считает ведомство, вывели из России около 1,38 миллиарда рублей в период с 2022 по 2024 год.

В рамках процесса в марте суд арестовал денежные средства, другое движимое и недвижимое имущество, включая акции и доли в более 30 компаниях, бенефициара холдинга Смирнова и активы предприятия.

Как сообщалось, захваченная Россией компания Главпродукт планирует увеличить объемы продаж, которые сокращаются, за счет экспорта в Китай и Северную Корею.

Крупнейший производитель консервов в РФ компания Главпродукт, владельцем которой является гражданин США, будет использоваться для поставки продовольствия российской армии.

Это предприятие было изъято у Леонида Смирнова из Лос-Анджелеса и стало единственным активом, который перешел в России под контроль государства и имел американского владельца.

Российская прокуратура обвинила Смирнова и подконтрольные ему компании в выводе из России около 1,38 миллиарда рублей ($17 млн) с 2022 по 2024 год.

В марте российский суд постановил наложить арест на наличные, движимое имущество и активы, связанные с крупнейшим производителем консервов в РФ компанией Главпродукт и ее американским владельцем Леонидом Смирновым.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин издал указ о передаче Главпродукта и других активов, принадлежащих американской компании Universal Beverage и Смирнову, под «временное управление» российского государства, что даст Москве контроль над ведением бизнеса.

Смирнов жил в США после бегства из Советского Союза в 1970-х годах, но основал Главпродукт в России в конце 1990-х годов.