Российский госмонополист резко снизил поставки газа по единственной ветке в Европу

Поставки российским газовым монополистом Газпромом газа в Европу по газопроводу Турецкий поток в июне снизились по сравнению с маем на 18,3%, с 46 млн до 37,6 млн кубометров в сутки. Также этот показатель на 4,8% ниже, чем в июне прошлого года.

Об этом пишет The Moscow Times.

После прекращения поставок по газопроводу Ямал-Европа и Северному потоку и закрытия с января этого года маршрута транспортировки российского газа через Украину у Газпрома осталась единственная ветка в Европу — через Турцию мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год.

В июне поставки газа в Европу по Турецкому потоку снизились на 21% до 1,13 миллиарда кубометров по сравнению с маем.

В период с 10 по 17 июня на инфраструктуре Турецкого потока проходили плановые ремонтные работы.

Всего экспорт Газпрома в Европу по Турецкому потоку с начала 2025 года вырос на 6,8% до 8,33 миллиарда кубометров с 7,8 миллиарда кубометров годом ранее, следует из расчетов Reuters.

При этом вместе с транзитом через Украину в январе-июне прошлого года экспорт Газпрома в Европу составил 15,5 миллиарда кубометров.

Как сообщалось, поставки Газпромом газа в Европу по газопроводу Турецкий поток в мае увеличились по сравнению с апрелем на 10,3%, с 41,7 млн до 46 млн кубометров в сутки.

Россия поставила в Европу около 63,8 млрд куб. м газа по разным маршрутам в 2022 году. В 2023 году этот объем резко сократился на 55,6% до 28,3 млрд куб. м, но в 2024 году вырос примерно до 32 млрд куб. м.

На пике своего роста в 2018—2019 годах годовые потоки газа в Европу достигали от 175 до 180 млрд куб. м.

1 января 2025 года закончилось действие транзитного соглашения между Газпромом и Нафтогазом, в связи с чем Украина остановила транзит российского газа по своей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение транзита российского газа через Украину, заявив, что это одно из самых больших поражений России.