Россия готова поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Мексику и делиться технологиями в энергетическом секторе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на посольство России в Мексике.

«Мы уже сотрудничаем с Мексикой. Мы имеем технологии в сфере СПГ и готовы поделиться этими технологиями, а также поставлять СПГ», — заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.

Россия готова предложить технологии добычи нефти, пригодные для сложных геологических условий, а также решения, направленные на повышение эффективности переработки нефти, добавило посольство.

Мексика удовлетворяет 72% своего общего спроса на природный газ за счет импорта, почти полностью из Соединенных Штатов. Топливо используется в основном для производства электроэнергии и промышленной деятельности, причем подавляющее большинство импортируемого газа поставляется по трубопроводам.

В январе источники сообщили Reuters, что Мексика ускоряет планы по удвоению своих стратегических хранилищ газа из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может использовать зависимость страны от американского газа как рычаг влияния.

При этом значительная зависимость от импорта из США, которая подчеркнулась такими перебоями, как зимний шторм в Техасе 2021 года, который вызвал масштабные перебои и потери электроэнергии, побудила Мексику увеличить мощности хранения до 2025−2026 годов для улучшения энергетической безопасности и защиты от перебоев в поставках или геополитических рисков.

Как сообщалось, в июне Россия поставила первую партию сжиженного природного газа во Вьетнам.

Партия объемом 58,2 тыс. тонн СПГ доставлена на терминал Thi Vai из проекта «Сахалин-2».

Вьетнам начал импортировать сжиженный природный газ в 2023 году и ранее закупал его в Катаре, Малайзии, Индонезии и Брунее.

Россия также ведет переговоры с Бахрейном по трехлетнему соглашению о сжиженном природном газе (СПГ), согласно которому Москва будет поставлять королевству Персидского залива 1,5 миллиона тонн в год этого топлива.

Россия, четвертый по величине производитель СПГ в мире после Соединенных Штатов, Катара и Австралии, стремится войти в тройку крупнейших мировых экспортеров СПГ и планирует производить 100 миллионов тонн в год в среднесрочной перспективе, пишет Reuters.