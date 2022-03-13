Россия потеряла доступ к $300 млрд резервов из-за санкций — Минфин РФ 13 марта, 16:19 Цей матеріал також доступний українською Антон Силуанов (Фото:Радио Свобода)

Западные санкции заблокировали РФ доступ к части золотовалютных резервов. Теперь Россия не может воспользоваться около $300 млрд, это почти половина из них.

Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает Интерфакс-Украина.

«Это примерно половина тех резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов сейчас находятся в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — заявил Силуанов, отметив, что часть золотовалютных резервов, в том числе Фонд национального благосостояния, заморожены.

Министр также отметил, что часть золотовалютных резервов РФ находится в юанях. В этой связи Запад пытается достичь договоренности с Китаем, чтобы он также ограничил доступ РФ к своей валюте.

Силуанов отметил, что из-за замораживания резервов у РФ возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе долговых. Он повторил, что суверенный долг, в частности, номинированный в валюте, Россия будет обслуживать в рублях до того момента, когда золотовалютные резервы не будут разморожены.

«Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Но — еще раз повторю — долги, которые мы должны платить в страны, недружественно отнесшиеся к Российской Федерации и сделавшие такие ограничения на использование золотовалютных резервов — именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте», — отметил министр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.