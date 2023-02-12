Деньги недели. Санкции против РФ сработали на отлично, российский банк вывели с рынка, Илон Маск опозорился 12 февраля, 16:48 Российский диктатор Владимир Путин в январе 2023-го получил дыру в бюджете на $25 млрд (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

NV Бізнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Как работают санкции. В январе в бюджете РФ образовалась дыра в $25 млрд. Причины две, и они взаимосвязаны: налоговые поступления от нефтегазовой отрасли упали на 46% год к году из-за западных санкций и эмбарго, а расходы выросли на 59% из-за финансирования войны против Украины.

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В январе цена на российскую нефть марки Urals составляла в среднем $49,48 за баррель. В денежном выражении введенный потолок цен на российскую нефть лишил РФ $8 млрд поступлений в январе.

Более того, РФ объявила о планах сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Официальная причина — «контрсанкции», но в реальности агрессору просто некому продавать нынешние объемы, даже с учетом огромных скидок.

Также сообщается, что для покрытия дефицита российского бюджета в январе из Фонда национального состояния было продано 3,6 тонны золота, а также 2,3 млрд юаней.

Война и мирный атом. Верховная Рада приняла решение, которого ожидали без малого 11 лет — дала старт корпоратизации НАЭК Энергоатом. Это не означает смену собственника или приватизацию: 100% акций останется в госсобственности, пакет разделить будет нельзя. Смысл — в повышении эффективности и прозрачности управления компанией.

А это особенно злободневно на фоне новости о том, что бывший глава трейдингового подразделения Энергоатома получил подозрение из-за махинаций с торгами в сентябре 2020 года на без малого 100 млн грн.

Еще об Энергоатоме: компания договорилась о сделке с канадской урановой компанией Cameco на поставку достаточных объемов природного гексафторида урана или UF6 для полного удовлетворения потребностей Украины в ядерном топливе до 2035 года. Контракт также будет содержать опцион для Cameco на поставку до 100% топлива для шести реакторов Запорожской АЭС, которая в настоящее время находится под оккупацией России.

Кстати, об оккупантах: Владимир Зеленский поддержал инициативу СБУ, введя в действие решение СНБО о санкциях против российской корпорации Росатом и 199 входящих в нее компаний.

Атака не задалась. 10 февраля российские террористы нанесли массовый ракетный удар по Украине (предыдущий был 14 января) — 71 крылатая ракета запущена, 61 сбита. Самая сложная ситуация сложилась в Харьковской и Хмельницкой областях.

В частности, пострадали четыре электростанции ДТЭК.

И, тем не менее, уже 11 февраля Минэнерго заявило об уменьшении дефицита электроэнергии — Ровенская АЭС вернулась к работе на максимальной мощности.

А 12 февраля Укрэнерго заявило, что дефицита мощности нет, и если вы читаете этот обзор — то это лучшее тому подтверждение.

Банковская встряска. Банковскую систему Украины на отчетной неделе слегка штормило:

— НБУ признал банкротом Форвард Банк россиянина Рустама Тарико. Раньше он работал в Украине под брендом Русский стандарт;

— НБУ разоблачил фейк о том, что регулятор может отозвать лицензии украинских дочек европейских банков в Украине;

— глава правления государственного Укргазбанка Андрей Кравец написал заявление об отставке — по собственному желанию и состоянию здоровья. Набсовет отставку одобрил, новым и.о. назначен Родион Морозов.

«Миротворец» Маск. Компания SpaceX миллиардера Илона Маска, как заявила ее президент и операционный директор Гвинн Шотвелл, предприняла шаги, чтобы помешать военным Украины использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления дронами.

Мы, заявила Шотвелл, предоставляли связь, а не оружие.

«Мы знаем, что военные используют его для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях», — сказала президент SpaceX.

В чем заключается «ограничение», она не уточнила.

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил компании Маска определиться, на чьей он стороне.

А вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что никаких проблем в работе Starlink нет. И вообще похвалил Маска как «одного из самых больших частных доноров нашей будущей победы».

Явно, какие-то проблемы с коммуникацией, и не только у SpaceX.

Все равны. Президент Владимир Зеленский подписал закон, лишающий игорный бизнес налоговых льгот. Упрощенную систему для «игорки» Верховная Рада отменила еще 12 января.

Титан наш. Демуринский ГОК, принадлежавший российскому миллиардеру Михаилу Шелкову все-таки перешел в собственность Украины. Точку в споре поставила Апелляционная палата ВАКС.

Нова пошта продолжает экспансию. Компания открыла первое отделение-коворкинг в Киеве, а также анонсировала начало работы в Литве. В планах — запуск платежной системы NovaPay в ЕС.

Цитаты недели

«Уже в этом году Нафтогаз должен увеличить свою добычу газа на 1 млрд кубометров… Новых скважин на западе страны должно быть 12», — глава правления НАК Нафтогаз Украина Алексей Чернышов.

«Во-первых, мы планируем работать на всю Европу, а каждая страна разная — Польша, Литва, Германия. Во-вторых, мы планируем быть не только еще одним игроком финтех-рынка с приложением. Мы будем предоставлять трансграничные финансовые сервисы во всех странах присутствия Nova Post. Поэтому не думаю, что мы будем напрямую конкурировать с Монобанком. Скорее, будем дополнять друг друга, потому что у нас разные бизнес-модели», — CEO платежной системы Новой пошты NovaPay Андрей Кривошапко о выходе на рынок ЕС.

«Украинский сервис лучше европейского с большим отрывом. Я не очень задумывался, почему в Европе не настолько хороший сервис. Например, одна из версий этого — слишком большие налоги и слишком большой средний класс, который согласен на среднее. И нет запроса качественно, нет запроса на то, чтобы заплатить больше, но получить немного качественнее, и поэтому все привыкли к среднему», — Олег Гороховский, сооснователь monobank.

Цифры недели

До 38% выросла доля неработающих кредитов в украинских банках в 2022 году против 30% до войны. В денежном выражении объем неработающих кредитов вырос на 87 млрд грн за год — до 432 млрд грн.

До 26% замедлилась годовая инфляция в Украине в январе-2023 — данные Госстата.

3 млн LED-ламп выдали в Укрпоште с момента старта совместной программы с Евросоюзом по обмену ламп накаливания (данные на 31 января, с 7 февраля программу расширили на все города и пгт Украины).