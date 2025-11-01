Получила миллиарды. Россия увеличила поставки нефти своему крупнейшему покупателю

Россия увеличила в сентябре по сравнению с августом поставки нефти Китаю, который является ее крупнейшим покупателем, на 4,4%, с 7,94 млн. тонн до 8,29 млн. тонн. В денежном эквиваленте сентябрьские поставки составили $4,07 млрд.

Об этом пишет российский Интерфакс.

Среднесуточный экспорт нефти из России в Китай в сентябре составил 2,02 млн баррелей в сутки, что на 8% больше, чем в августе.

Саудовская Аравия в сентябре поставляла в Китай в среднем 1,75 млн баррелей в сутки, что на 23% больше, чем в августе. Общий экспорт нефти из королевства составил 7,13 млн. тонн (на сумму $3,8 млрд.) против 5,98 млн тонн в августе.

Также в сентябре увеличил поставки нефти в Китай Ирак — на 9% до 1,45 млн баррелей в сутки. Это соответствует 5,97 млн. тонн (на сумму $3 млрд). В августе этот показатель составлял 5,65 млн тонн.

В сентябре снизились поставки из Малайзии, которую отраслевые аналитики считают промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана и Венесуэлы, — на 15,5%, до 942 тысячи баррелей в сутки (соответствует 3,87 млн тонн).

Также снизился экспорт из Бразилии — на 12,8%, до 1,06 млн баррелей в сутки (соответствует 4,37 млн тонн).

По итогам 9 месяцев крупнейшим поставщиком нефти в Китай остается Россия — 74,05 млн тонн (-8,1%). Далее следует Саудовская Аравия — 59,53 млн тонн (на уровне 9 мес. 2024 года), Малайзия — 51,24 млн тонн (+4%), Ирак — 49,28 млн тонн (+2,4%) и Бразилия — 33,33 млн тонн (+20,7%).

Как сообщалось, санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство в Китае, где государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия оказались под давлением, пытаясь поддерживать поставки и избегать возможных штрафов.

Примерно 20% китайского импорта нефти — около 2 млн баррелей в день в первые девять месяцев этого года — поступает из России, что делает ее одним из главных источников сырья для Китая в производстве дизеля, бензина и пластмассы.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Со своей стороны Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США повлияют на мирный процесс.