Триллионы кубометров. Россия нашла новые газовые месторождения

За 1 полугодие 2025 года запасы природного газа в России увеличились на 3,6 трлн куб. м, или на 5,7%.

Об этом пишет российский Интерфакс.

Запасы природного газа в РФ по состоянию на 30 июня 2025 года составляют 67,092 трлн кубометров, нефти — 31,478 млрд тонн, конденсата — 3,687 млрд тонн.

По состоянию на конец 2024 года, по данным Роснедр, запасы природного газа в РФ составляли 63,5 трлн кубометров, а запасы нефти — 31,4 млрд тонн. Таким образом, за январь-июнь 2025 года новые месторождения газа увеличили его запасы в РФ на 3,6 трлн куб. м.

Также по состоянию на 30 июня по сравнению с концом 2024 года выросло количество действующих лицензий в России на углеводородное сырье с 4 052 до 4 073.

Как сообщалось, в России из 31 млрд тонн доказанных запасов нефти рентабельными являются лишь 13 млрд. При текущем уровне добычи, который составляет 516 млн тонн в год, этих запасов хватит примерно на 26 лет.

Россия в 2024 году увеличила запасы нефти и конденсата на 592 млн тонн, природного газа — на 708 млрд кубометров, что выше прошлогоднего уровня добычи — 516 млн тонн и 685 млрд кубометров.

В 2024 году в РФ открыли 39 новых месторождений углеводородов.

Доходы России от нефти и газа в июне упали на 33,7% по сравнению с июнем 2024 года до 494,8 миллиарда рублей ($6,29 миллиарда), что является самым низким показателем с января 2023 года на фоне низких цен на нефть и укрепления рубля.

За первое полугодие нефтегазовые доходы сократились почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,73 трлн рублей.

Доходы от нефти и газа являются важнейшим источником денежных поступлений для Кремля, составляя около четверти общих доходов федерального бюджета.

В 2024 году в российский бюджет поступило от нефти и газа 11,13 триллиона рублей.