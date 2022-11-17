Новая ракетная атака РФ. Россия осуществляет удары по украинской газодобыче — Шмыгаль

17 ноября, 10:12
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмигаль/Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмигаль/Facebook)

Россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре и украинской газодобыче.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

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«Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, Южмаш», — сказал премьер.

Видео дня

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.

Во время утренней тревоги в Днепре, Киеве и многих областях Полтавской, Черкасской, Харьковской были слышны взрывы. По предварительным данным, по крайней мере, часть их — это работа украинской ПВО. Подтверждено попадание в объекты критической инфраструктуры в Одесской области и Днепре.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Газ Южмаш Добыча газа Денис Шмыгаль Война России против Украины

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