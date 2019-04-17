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Россия не признает решение арбитража о выплате Укрнафте $44,4 млн

Вчера, 09:27
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Россия не признает решение арбитража о выплате Укрнафте $44,4 млн - фото

Укрнафта / Facebook

Россия не признает законность решения международного арбитража, обязавшего ее выплатить Укрнафте компенсацию за экспроприацию имущества в Крыму.

Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

"Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", - заявили в Минюсте.

В ведомстве добавили, что будут оспаривать решение арбитража, используя для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии. Российская сторона пока не получила по официальным дипломатическим каналам решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

12 апреля арбитражный суд принял решение взыскать с РФ в пользу Укрнафты $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества в КрымуРечь идет об административных помещениях и 16 автозаправочных станциях компании.

Теги:   Крым Гаага Россия Укрнафта

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