Россия не признает решение арбитража о выплате Укрнафте $44,4 млн Вчера, 09:27 974 Цей матеріал також доступний українською Укрнафта / Facebook Укрнафта / Facebook

Россия не признает законность решения международного арбитража, обязавшего ее выплатить Укрнафте компенсацию за экспроприацию имущества в Крыму.

Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.



"Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", - заявили в Минюсте.

В ведомстве добавили, что будут оспаривать решение арбитража, используя для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии. Российская сторона пока не получила по официальным дипломатическим каналам решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

12 апреля арбитражный суд принял решение взыскать с РФ в пользу Укрнафты $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества в Крыму. Речь идет об административных помещениях и 16 автозаправочных станциях компании.