Россия в 6 раз увеличила импорт картофеля из Китая в 1 полугодии 2025 года (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Китай в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил экспорт в Россию картофеля в 6 раз, с $8,4 млн до $49,4 млн.

Об этом пишет российский Интерфакс.

В июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года поставки выросли в 2,3 раза, с $5,5 млн до $12,6 млн.

Россия в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизила производство картофеля почти на 12%, с 20,241 млн тонн до 17,83 млн тонн с в 2023 году.

В результате цены на картофель РФ резко выросли и длительное время лидировали по темпам повышения на рынке плодоовощной продукции.

«Для стабилизации ценовой ситуации было принято решение о введении квоты на беспошлинный ввоз 150 тыс. тонн картофеля до 31 июля 2025 года. Затем ее объем был повышен до 300 тыс. тонн», — говорится в публикации. — «В последнее время цены на картофель снижаются. По данным Росстата, за неделю с 8 по 14 июля они упали на 5,9%, но пока остались на 40% выше показателя начала года».

По данным Минсельхоза РФ, темпы уборки картофеля в этом году выше прошлогодних, пишет Интерфакс. На середину июля было собрано 240 тыс. тонн, что на 36% больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, Россию охватил картофельный кризис. По данным Федеральной службы статистики, цена, которую россияне платят за него, подскочила до рекордного уровня, увеличившись почти на 50% только в этом году.

Таким образом, на картофель зафиксирован наибольший рост цен среди всех отслеживаемых продуктов питания. Это произошло после почти двойного роста цен в 2024 году на фоне плохих урожаев.

При этом российский диктатор Владимир Путин признал дефицит картофеля, образовавшийся в России.

