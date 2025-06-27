Китай в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил экспорт в Россию картофеля в 13 раз до $36,8 млн.

Об этом пишет российский Интерфакс.

В мае этого года по сравнению с маем 2024 года поставки картофеля из Китая выросли в 7,7 раза до $14,6 млн. Они также были выше и апрельского показателя ($11,2 млн).

В результате по итогам пяти месяцев этого года РФ поднялась с шестого на второе место среди основных покупателей китайского картофеля, уступив только Киргизии (на $94 млн).

Россия в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизила производство картофеля почти на 12% до 17,83 млн тонн.

«В результате цены на картофель резко выросли и длительное время лидировали по темпам повышения на рынке плодоовощной продукции», — говорится в публикации. — «По данным Росстата, с начала года до 18 июня картофель подорожал почти в 1,6 раза».

Как сообщалось, Россию охватил картофельный кризис. По данным Федеральной службы статистики, цена, которую россияне платят за него, подскочила до рекордного уровня, увеличившись почти на 50% только в этом году.

Таким образом, на картофель зафиксирован наибольший рост цен среди всех отслеживаемых продуктов питания. Это произошло после почти двойного роста цен в 2024 году на фоне плохих урожаев.

При этом российский диктатор Владимир Путин признал дефицит картофеля, образовавшийся в России.

С дефицитом картофеля столкнулась и Беларусь.

Дефицит этого овоща в стране связан с государственным регулированием цен, которое делает продажу картофеля на внутреннем рынке нерентабельной и подталкивает производителей экспортировать свою продукцию в Россию, где картофель продается почти вдвое дороже.

В результате в 2024 году Беларусь стала крупнейшим поставщиком этого овоща в Россию. Согласно российской статистике, поставки белорусского картофеля выросли на 60,8% и достигли рекордного объема — более 170 тысяч тонн.