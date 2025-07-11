Взялись за местных миллиардеров. РФ конфисковала одного из крупнейших производителей золота
Россия конфисковала одну из крупнейших золотодобывающих компаний страны (Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)
Челябинский суд решил изъять в доход государства контрольный пакет акций золотодобывающей компании Южуралзолото, принадлежащей миллиардеру Константину Струкову, удовлетворив иск Генпрокуратуры РФ.
Об этом пишет The Moscow Times.
Суд рассматривал дело в закрытом режиме с 10 июля.
Заместитель генерального прокурора России подал иск против Струкова и нескольких других лиц об изъятии активов в государственную казну «как имущества, полученного коррупционным путем», говорится в публикации.
Струкову, который также является вице-спикером парламента Челябинской области, принадлежит 67,8% акций золотодобывающей компании Южуралзолото, еще 22% владеет управляющая компания Газпромбанка, которая купила этот пакет в конце 2024 года, 10,2% - в свободном обращении.
«Дело стало очередным в растущем с 2022 года списке изъятий частных активов государством и первым такого рода за последние несколько лет в золотодобывающей отрасли страны», — говорится в публикации. — «Российские правоохранительные органы за последние годы изъяли в пользу государства активы на сумму около 3,9 триллиона рублей (около $50 миллиардов), показало на текущей неделе исследование адвокатского бюро NSP, которое написало, что это «доказывает широкие масштабы национализации».
При этом конфискация Южуралзолота пополнит этот список еще примерно на $1 миллиард.
Как сообщалось, Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием передать в собственность государства активы холдинга Южуралзолото.
В российской прокуратуре в ходе проверки якобы только сейчас выяснили, что контроль над ОАО Южуралзолото Струков получил в 1997 году, когда был назначен директором этой компании, созданной на базе государственного предприятия Южуралзолото.
Южуралзолото занимает третье место по объемам добычи золота в России. Активы компании включают месторождения в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае.
В 2024 году она произвела 10,6 тонны золота, выручка составила 25 млрд руб. При этом компания получила чистый убыток в размере 7,2 млрд руб.
Сам Струков занимает 78-ю строчку в списке российского Forbes с состоянием, которое оценивается в $1,9 млрд.
Арбитражный суд Московской области 17 июня удовлетворил в полном объеме иск Генеральной прокуратуры России о взыскании в доход государства ООО ДМЭ Холдинг, владеющего ключевыми активами международного аэропорта Домодедово.
Международный аэропорт Домодедово является одним из крупнейших воздушных узлов России. Он обслуживает как внутренние рейсы — с базированием таких авиакомпаний, как S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Red Wings, — так и международные направления, сотрудничая с зарубежными перевозчиками, включая Emirates, Air Arabia и Egypt Air.
Пассажиропоток аэропорта в 2024 году сократился на 23%, составив 15,6 млн человек. В период с января по апрель 2025-го трафик снизился на 9% - до 4,2 млн пассажиров.