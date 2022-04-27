Европа должна быстро уменьшить свою зависимость от российского газа, который используется как оружие — глава МЭА

27 апреля, 12:29
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Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства (Фото:File photo / Reuters)

Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства (Фото:File photo / Reuters)

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Европейский союз должен действовать быстро, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов, так как они используются в качестве оружия.

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Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, комментируя остановку российским Газпромом поставок в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях.

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«Сегодня, когда Газпром в одностороннем порядке прекращает поставки газа в Болгарию и Польшу, становится яснее, чем когда-либо, что Европе нужно действовать быстро, чтобы уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов», — написал Бироль в Twitter.

Он подчеркнул, что МЭА решительно поддерживает Польшу и Болгарию.

https://twitter.com/fbirol/status/1519208710056382464

Газпром сообщил 27 апреля, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа платить за него в рублях. Российский монополист полностью приостановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNIG.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это очередной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа. «Это неоправданно и неприемлемо. И это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа», — заявила она.

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В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что оплата в рублях будет считаться обходом введенных против России санкций. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, считают в ЕК.

Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Газпром Польша Болгария МЭА Война России против Украины

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