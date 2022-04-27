Европа должна быстро уменьшить свою зависимость от российского газа, который используется как оружие — глава МЭА
Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства (Фото:File photo / Reuters)
Европейский союз должен действовать быстро, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов, так как они используются в качестве оружия.
Война России против Украины — главные события 27 апреля
Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, комментируя остановку российским Газпромом поставок в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях.
«Сегодня, когда Газпром в одностороннем порядке прекращает поставки газа в Болгарию и Польшу, становится яснее, чем когда-либо, что Европе нужно действовать быстро, чтобы уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов», — написал Бироль в Twitter.
Он подчеркнул, что МЭА решительно поддерживает Польшу и Болгарию.
Газпром сообщил 27 апреля, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа платить за него в рублях. Российский монополист полностью приостановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNIG.
- Цены на газ подскочили на 24% из-за остановки Газпромом поставок в Польшу и Болгарию
- Мы не продаемся и не будем вести переговоры под давлением — министр энергетики Болгарии об остановке поставок газа Газпромом
- Канцлер Австрии опроверг «фейки российской пропаганды»: OMV продолжит платить за газ в евро
В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что оплата в рублях будет считаться обходом введенных против России санкций. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, считают в ЕК.
Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.