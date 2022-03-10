Миллиардные долги. Во Всемирном банке заявили, что Россия и Беларусь находятся на грани дефолта 10 марта, 04:00 Цей матеріал також доступний українською Кремль (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

Россия и Беларусь, которые находятся под масштабными санкциями США и других стран из-за войны в Украине, приближаются к дефолту.

Об этом заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.

«И Россия, и Белоруссия находятся на грани дефолта. Они еще не оцениваются агентствами как таковые по умолчанию, но очень близки», — сказала Рейнхарт.

Вероятность дефолта России по внешним облигациям на сумму 40 млрд долларов стала угрозой, поскольку ряд санкций и контрмер Москвы отрезали страну от мировых финансовых рынков. При этом агентство отмечает, что это первая ситуация со времен большевистской революции 1917 года.

В настоящее время около половины суверенных облигаций России принадлежат иностранным инвесторам. 16 марта РФ должна погасить 107 млн долларов долга. Если этого не произойдет в течение 30 дней, уже 15 апреля наступит дефолт.

«Я беспокоюсь о том, чего не вижу. Финансовые учреждения хорошо капитализированы, но балансовые отчеты часть непрозрачны… Существуют проблемы дефолтов российского частного сектора», — добавила Рейнхарт.

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