Россию обязали заплатить Украине $1,5 млн за суд по "долгу Януковича"

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Апелляционный суд Лондона потребовал от РФ возвратить Украине ранее уплаченные судебные расходы

Апелляционный суд Лондона потребовал от РФ возвратить Украине ранее уплаченные судебные расходы

Апелляционный суд Лондона потребовал от России возвратить Украине до 9 ноября 2018 года ранее уплаченные судебные расходы.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Украина в сентябре 2017 года оплатила часть издержек в рамках разбирательства о долге по выкупленным Россией евробондам, тем самым исполнив решение лондонского суда.

Компания The Law Debenture Corporation, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы РФ как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, тогда подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов. На данный момент – это около $1,5 млн.

Напомним, что Украина выиграла апелляцию в Апелляционном суде Англии по решению суда Лондона в пользу РФ по делу "долга Януковича" на $3 млрд.

Украина выиграла по вопросу необходимости рассмотрения аргументов относительно принуждения в полном процессе и по вопросу необходимости постоянной остановки производства, если бы английский суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения аргументов Украины по принуждению. Таким образом, Украина успешно обжаловала решение, вынесенное ранее.

При этом Украина проиграла по вопросам дееспособности, полномочий, косвенных условий и контрмер, а также по вопросу наличия других весомых оснований для полного судебного разбирательства.

Напомним, что Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на $3 млрд, выделенных РФ режима Януковича в декабре 2013 года. После этого Россия инициировала международные судебные разбирательства.

 

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