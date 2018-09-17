Россию обязали заплатить Украине $1,5 млн за суд по "долгу Януковича"

Апелляционный суд Лондона потребовал от России возвратить Украине до 9 ноября 2018 года ранее уплаченные судебные расходы.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Украина в сентябре 2017 года оплатила часть издержек в рамках разбирательства о долге по выкупленным Россией евробондам, тем самым исполнив решение лондонского суда.

Компания The Law Debenture Corporation, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы РФ как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, тогда подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов. На данный момент – это около $1,5 млн.

Напомним, что Украина выиграла апелляцию в Апелляционном суде Англии по решению суда Лондона в пользу РФ по делу "долга Януковича" на $3 млрд.

Украина выиграла по вопросу необходимости рассмотрения аргументов относительно принуждения в полном процессе и по вопросу необходимости постоянной остановки производства, если бы английский суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения аргументов Украины по принуждению. Таким образом, Украина успешно обжаловала решение, вынесенное ранее.

При этом Украина проиграла по вопросам дееспособности, полномочий, косвенных условий и контрмер, а также по вопросу наличия других весомых оснований для полного судебного разбирательства.

Напомним, что Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на $3 млрд, выделенных РФ режима Януковича в декабре 2013 года. После этого Россия инициировала международные судебные разбирательства.