Россия заявила о рисках экспорта газа из-за Украины

Около половины российского газа в Европу в 2017 году поступало транзитом через территорию Украины

Экспорт газа из России может оказаться в зоне риска.

Об этом предупреждает Банк России в докладе о денежно-кредитной политике, передает агентство Интерфакс-Украина.

Во втором квартале 2018 года экспорт газа рос высокими темпами (+10%), напоминает центробанк. Расширение поставок "обеспечивалось полностью за счет Европы на фоне увеличения потребления и снижения добычи в ЕС в январе-мае 2018 года", отмечается в докладе.

"Вместе с тем, около половины российского газа в Европу в 2017 году поступало транзитом через территорию Украины. Истечение договора о транзите в конце следующего года и неопределенность, связанная с альтернативным трубопроводом Северный поток - 2, создают риски для экспорта природного газа в дальнейшем", - сказано в документе.

Как ранее заявлял глава Газпрома Алексей Миллер, компания в 2018 году била рекорды по экспорту газа в Европу. "По итогам года экспорт в дальнее зарубежье может выйти за пределы годовых контрактных количеств (205,3 млрд куб. м)", – говорил он в конце июня.

Напомним, что в 2017 году Украина увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (+11,3 млрд куб. м) в сравнении с 2016 годом – до 93,5 млрд куб. м. В январе-августе 2018 года транзит газа через газотранспортную систему Украины сократился на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 58,2 млрд куб. м.