Россия впервые выиграла у Украины спор в ВТО

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры российского происхождения.

Как пишет Европейская правда, текст данного решения уже подготовлен, ожидается, что о нем будет объявлено в ближайшее время.

Издание со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что ВТО уже направила украинской стороне предварительный текст решения, однако до официальной публикации, которая ожидается в течение ближайших недель, сторонам запрещено комментировать дело.

"ВТО требует убрать нарушения. Это значит, что мы должны провести новое антидемпинговое расследование, причем на время его проведения не останавливая действие защитных пошлин. Очень возможен вариант, что и после нового расследования, проведенного с учетов замечаний ВТО, удастся доказать факт демпинга со стороны РФ", - рассказал собеседник издания.

Напомним, что в ВТО рассматривались сразу четыре спора между Украиной и Россией: в двух Украина выступала истцом, а еще в двух – ответчиком.

В одном из украинских исков речь идет о железнодорожном сообщении и вагонах. Второй иск Украины касается запрета транзита.

Среди исков, которые подала Россия против Украины, первый касается антидемпинговых мер относительно импорта нитрата аммония, по которому вынесли решение, второй – комплексный иск РФ против Украины относительно санкций и массы прочих ограничений, в том числе – мер по противодействию агрессии.

Россия оспаривает более десяти законодательных и нормативных актов, принятых в течение последних четырех лет украинским президентом, правительством, парламентом, министерствами и СНБО в отношении России (речь идет, в частности, о запрете ввоза в Украину российских товаров, эмбарго на российские фильмы и телепрограммы и т.п.).

Напомним, в августе 2016 года ВТО признала несправедливыми пошлины, которые установила РФ. Тогда речь шла о пошлинах на бумагу, холодильники и пальмовое масло.

Кроме того, в октябре 2017 года Украина направила требование о консультациях с РФ в ВОТ в связи с многочисленными ограничениями импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий и обоев со стороны России.