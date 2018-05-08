Россия сократила прокачку нефти в Европу через Украину

Транзит нефти в Европу через Украину упал на 9%

В январе-апреле 2018 года транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы сократился на 9,3% (– 411,2 тыс. тонн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 4 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Укртранснафты.

Укртранснафта, 100% акций которой находятся в управлении Нафтогаза Украины, является оператором нефтетранспортной системы страны. Система магистральных нефтепроводов Укртранснафты диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,8 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

По расчетам агентства Интерфакс-Украина, объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в январе-апреле 2018 года увеличился на 19,3% (+ 107,9 тыс. тонн) – до 666,4 тыс. тонн (в т.ч. Azeri Light – 231 тыс. тонн).

Таким образом, в январе-апреле 2018 года доля транзита в общем объеме транспортировки нефти (4,7 млн тонн) составила 85,8%, доля перекачки на НПЗ страны – 14,2%.

В апреле 2018 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом сократился на 15,4% (– 145.2 тыс. тонн) в сравнении с апрелем 2017 года – до 798,1 тыс. тонн, прокачка на НПЗ страны – на 13% (– 24,7 тыс. тонн), до 164,9 тыс. тонн (в т.ч. Azeri Light – 60,6 тыс. тонн).

Напомним, что в 2017 году транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы увеличился на 0,8% (+ 114,9 тыс. тонн) в сравнении с 2016 годом – до 13,9 млн тонн, а транспортировка на НПЗ страны – почти в 1,5 раза (+ 690,6 тыс. тонн), до 2 млн тонн.

Рост поставок внутри страны связан с возобновлением с 10 марта 2017 года работы участка Одесса-Кременчуг, по которому поставляется нефть Azeri Light в адрес Укртатнафты.