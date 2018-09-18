Россия сможет поставлять газ в Европу по газопроводу в обход Украины не раньше 2022 года

Турецкий поток не сможет поставлять российский газ в Европу до 2022 года

Подключение Болгарии к российскому газопроводу Турецкий поток и последующий транзит газа по этой трубе в центральную Европу не будут осуществлены ранее 2022 года.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью российскому изданию Коммерсантъ.

"Насколько я понимаю, в Болгарии необходимая инфраструктура не будет готова раньше 2022 года, Сербии также нужно вложить значительные средства, прежде чем она сможет получать газ из второй ветки Турецкого потока", – сказал он.

По его словам, сейчас Венгрия готовится осуществить национальную программу развития газотранспортной системы, которая вкупе с аналогичными программами в Болгарии и Сербии позволит поставлять газ Турецкого потока в "Венгрию и далее". Он пояснил, что "только из Сербии при минимальных инвестициях в нашу инфраструктуру мы смогли бы физически получать до 6 млрд кубометров газа в год".

Сийярто сообщил, что в дальнейшем предполагается поставка газа из Венгрии в Австрию, "но через Словакию, и мы уже обсуждали такую перспективу с болгарами и сербами. У нас уже есть физическая инфраструктура до границы со Словакией, которая подсоединяется на их территории к основному газопроводу, по которому газ поставляется в Европу (центральный коридор – ред.)".

Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, – для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали – более 900 км. В конце 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода планировалось завершить в марте 2018 года, а второй – в 2019 году. Согласно новым планам Газпрома, обе нитки должны быть готовы к введению в эксплуатацию в конце 2019 года.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин допустил продление газопровода Турецкий поток до Венгрии.

Напомним, что ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.