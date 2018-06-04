Россия резко сократила авиарейсы в оккупированный Крым

Российские авиакомпании резко – на 551 тыс. пассажиров – сократили летние планы по рейсам в Крым. Это на 22,2% меньше запланированных ранее.

Такие данные приводит Транспортная клиринговая палата (ТКП) РФ, пишет Коммерсантъ.

Этим летом на крымском направлении выставили 2,1 млн кресел против 2,7 млн годом ранее.

Наибольшие сокращения у Уральских авиалиний - на 187 тыс. кресел или на 39%, Red Wings сократила 64 тыс. кресел (27%), Аэрофлот - 51 тыс. (14%), Россия - на 74 тыс. (13%), Глобус (входит в S7) - на 42 тыс. (13%).

К этому привел ряд факторов, от открытия Крымского моста до резкого – в 1,5–2 раза – роста аэропортовых тарифов в Симферополе. В аэропорту объясняют, что нужно вернуть 32 млрд руб. инвестиций в новый терминал, но авиакомпании грозят ростом цен на билеты. В ФАС же маршруты в Крым считают конкурентными, так как на курорты можно добраться и через Анапу.

По мнению экспертов, в итоге аэропорт может быть вынужден снизить тарифы для сохранения пассажиропотока.