В России пригрозили "за минуты" закрыть Азовское море украинским судам

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В России отреагировали на арест Украиной 15 судов
Фото: pixabaу/michaelmep

В России отреагировали на арест Украиной 15 судов

В российском Совете Федерации пугают способностью "за минуты" закрыть Азовское море украинским судам.

Об этом член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич написал на своей Facebook-странице. 

Также он считает беспределом задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма.

"Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств  – и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма", – заявил он

По его словам, Киев толкает Москву на ответные действия. Клинцевич подчеркнул, что Россия "буквально в минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

Напомним, что Госпогранслужба вчера, 15 ноября, сообщила об аресте 15 судов за заход в порты Крыма.

Украина официально закрыла крымские торговые порты после незаконной аннексии Россией полуострова в 2014 году.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы оккупированного Крыма является нарушением норм международного права и законодательства Украины.

 

 

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