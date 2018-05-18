Россия потеряла мировое первенство по добыче нефти

В марте этого года США оказались на первом месте по объему добычи нефти, опередив Россию.

Об этом свидетельствуют данные организации Совместная инициатива по нефтяной статистике (JODI), передает агентство Прайм.

Так, США в марте 2018 года добывали в среднем 10,425 млн баррелей нефти в сутки, став крупнейшим нефтедобытчиком. На втором месте Россия, которая в марте добывала 10,298 млн баррелей в сутки. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,907 млн баррелей в сутки.

Добыча в России, по данным организации, не изменилась в сравнении с февралем, в США – увеличилась на 1,6% в Саудовской Аравии – сократилась на 0,28%. В феврале ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,298 млн баррелей в сравнении с 10,264 млн баррелей в США и 9,935 млн баррелей в Саудовской Аравии.

Переработка нефти в США выросла в марте на 4,9% к предыдущему месяцу, до 16,7 млн баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка увеличилась на 0,2% в сравнении с февралем, до 2,5 млн баррелей в сутки. Переработка в РФ снизилась на 1,6% с показателя февраля, до 5,8 млн баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК – Ирак – сохранил добычу нефти на уровне февраля почти в 4,4 млн баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака снизился на 0,4%, до 3,8 млн баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в марте уменьшился на 3,3%, до 1,9 млн баррелей в сутки, добыча – снизилась на 3,2%, до 1,9 млн баррелей в сутки.

Напомним, что накануне - 17 мая - цена нефти Brent превысила $80 впервые с 2014 года.