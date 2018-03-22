Россия пойдет на переговоры с Украиной, если не построит Северный поток-2 в сроки - МИД

0 комментировать
Срок контракта с Газпромом о поставках газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году

Срок контракта с Газпромом о поставках газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году

Если строительство Северного потока-2 не будет закончено до конца 2019 года, Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной для нового контракта по транзиту газа.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире телеканала Прямой.

"Сильные ли у нас позиции? Это будет зависеть также от того будет ли до конца 2019 года Северный поток -2. Если его не будет, то Россия будет вынуждена пойти с нами (с Украиной - ред.) на переговоры и вести их, учитывая наше законодательство", - заявила она.

По ее словам, нормы европейского энергетического законодательства были внедрены в украинское.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы были новые контракты и чтобы эти новые контракты соответствовали третьему европейскому энергопакету и давали доступ всем к нашей трубе, включая Газпром [...] Европа может создать равные условия для всех, чтобы Газпром не пользовался никакими привилегиями, к которым он привык", - подчеркнула замминистра.

Зеркаль напомнила, что срок действующего контракта с российским монополистом Газпром о поставках газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году.

"Северный поток-2, думаю, не будет существовать в те сроки, которые рисует себе Россия, будет ли он существовать вообще - не могу сказать", - отметила она.

Отметим, что законодатели Европейского Союза (ЕС) сделали шаг к блокировке Северного потока-2.

Напомним, что ранее в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Позже против него выступила Эстония.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове