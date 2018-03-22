Россия пойдет на переговоры с Украиной, если не построит Северный поток-2 в сроки - МИД

Срок контракта с Газпромом о поставках газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году

Если строительство Северного потока-2 не будет закончено до конца 2019 года, Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной для нового контракта по транзиту газа.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире телеканала Прямой.

"Сильные ли у нас позиции? Это будет зависеть также от того будет ли до конца 2019 года Северный поток -2. Если его не будет, то Россия будет вынуждена пойти с нами (с Украиной - ред.) на переговоры и вести их, учитывая наше законодательство", - заявила она.

По ее словам, нормы европейского энергетического законодательства были внедрены в украинское.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы были новые контракты и чтобы эти новые контракты соответствовали третьему европейскому энергопакету и давали доступ всем к нашей трубе, включая Газпром [...] Европа может создать равные условия для всех, чтобы Газпром не пользовался никакими привилегиями, к которым он привык", - подчеркнула замминистра.

Зеркаль напомнила, что срок действующего контракта с российским монополистом Газпром о поставках газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году.

"Северный поток-2, думаю, не будет существовать в те сроки, которые рисует себе Россия, будет ли он существовать вообще - не могу сказать", - отметила она.

Отметим, что законодатели Европейского Союза (ЕС) сделали шаг к блокировке Северного потока-2.

Напомним, что ранее в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Позже против него выступила Эстония.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.