Россия обжаловала в суде позицию Украины по "долгу Януковича" на $3 млрд

РФ подала апелляцию на четвертый довод Украины в споре о евробондах на €3 млрд

The Law Debenture Trust, представляющая интересы России как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по доводу Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны.

Об этом сообщила в среду пресс-служба Минфина России, передает российское агентство Интерфакс.

Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года.

В сентябре Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения Высокого суда Лондона, обязывающего Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией.

Тогда суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

В Минфине РФ считают, что четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.

Ранее сообщалось, что Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на $3 млрд, выделенных РФ режиму Януковича в декабре 2013 года.

В декабре 2015 года Международный валютный фонд сообщил о том, что долг Украины России в размере $3 млрд признан официальным, а не коммерческим.

Также сообщалось, что Министерство финансов России 17 февраля 2016 года подало в высокий суд Лондона иск к Украине по долгу в $3 млрд.

Кроме того, в июле 2016-го в Кремле заявили, что Россия считает долг Киева в $3 миллиарда государственным.

Украина заявляла, что ее линия защиты по этому делу построена на тезисе о привлечении России к ответственности за агрессию и другие противоправные действия в отношении Украины.

Россия в свою очередь подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке.