Россия нашла новый способ продавать за рубеж украинский уголь с оккупированного Донбасса

Россия продает украинский уголь с Донбасса в Турцию и Польшу, смешивая его со своим.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНИАН.

"У нас есть информация, что с российской стороны существуют манипуляции с углем с оккупированных территорий", – сказал он.

По словам Климкина, РФ смешивает украинский уголь с российским, чтобы нельзя было "химически выявить" такой факт, а затем отправляет его в Турцию.

"Сейчас тоже идет расследование, и кстати, именно такой уголь, у нас есть обоснованные подозрения, шел в Польшу. Я позавчера об этом тоже с господином Чапутовичем говорил (Яцеком Чапутовичем – министром иностранных дел Польши – ред.)", – сообщил Климкин.

Он добавил, что это не так просто выявить, "поскольку это сложный микс".

"Мы должны последовательно это сделать, чтобы этих манипуляций не было", – подчеркнул министр иностранных дел.

Из-за боевых действий на востоке страны Украина испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки Г. Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля из ЮАР и США. По данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% в сравнении с 2016 годом – до 34,9 млн тонн.

Напомним, что в 2016 году с оккупированных территорий в Россию вывезли около 940 тыс. т антрацита на сумму $36 млн и еще около 95 тыс. т других марок угля на $8 млн.

Ранее также сообщалось, что беглый украинский олигарх Сергей Курченко занялся экспортными поставками угля украинского происхождения из оккупированного Донбасса.

А августе 2017 года СМИ сообщали, что Россия наладила нелегальные поставки антрацита из оккупированного Донбасса в Европу.