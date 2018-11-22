Россия начала готовить новый план транзита газа через Украину

Договор о транзите российского газа истекает в 2019 году

Россия разрабатывает план продолжения транзита газа через территорию Украины после истечения контракта в 2019 году.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому информагентству Анжи, передает пресс-служба МИДа РФ.

"Договор о транзите российского природного газа через территорию Украины истекает в будущем году. Президент В.В.Путин поручил руководству Минэнерго России и Газпрома проработать вопрос о его возможном продлении", – сказал он.

Лавров напомнил, что в сентябре-октябре этого года в Брюсселе состоялись консультации экспертов России, Украины и ЕС.

"Российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 года. Но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе", – заявил министр иностранных дел России.

Впрочем, как сообщал глава Нафтогаза Украина Андрей Коболев, представители российской стороны на трехсторонних переговорах на экспертном уровне о транзите газа между ЕС, Украиной и Россией отказались предоставлять гарантии транзита газа по территории Украины после 2019 года.

Действующий транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (до 2020 года) российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявлял, что запуск российских газопроводов Северный поток-2 (Nord Stream 2) и Южный поток могут оказать Украине существенные экономические убытки, ведь россияне могут обойтись без украинского транзита, то есть объемы транзита могут быть нулевыми.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину в случае "урегулирования" спора между Нафтогазом и Газпромом.

В то же время в самом Нафтогазе подчеркнули, что упомянутые Путиным два спора уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже. И проблема "лишь" в том, что Газпром не выполняет решения арбитража – не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам $2,6 млрд компенсации, которую определил арбитраж.