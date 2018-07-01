Россия может оплатить Северный поток-2 в случае санкций США

Газопровод свяжет напрямую РФ и Германию для поставки газа

Российская Федерация может профинансировать строительство газопровода Северный поток-2 в случае введения США санкций в отношении европейских компаний, задействованных в проекте. Об этом сообщает DW со ссылкой на финансового директора компании Nord Stream 2 Пола Коркорана.

"Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для Газпрома, а Россия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро", – отметил Коркоран.

По его словам, инициатива при необходимости может быть реализована и без капиталовложений из Запада.

Российский Газпром пока не комментирует это заявление.

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Напомним, администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести санкции против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.