Королевская щедрость. Украина получит поддержку на $3 млрд — премьер Великобритании 21 июня, 13:31 Риши Сунак, премьер-министр Великобритании (Фото:Daniel Leal/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на Конференции по восстановлению Украины (URC2023) в Лондоне объявил пакете финансовой поддержки Украины на $3 млрд.

«Сегодня мы объявляем о многолетнем обязательстве поддерживать экономику Украины. В течение трех лет мы предоставим гарантии по кредитам на сумму $3 млрд», — сказал он.

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По словам Сунака, также будет запущен новый технологический мост между Великобританией и Украиной для привлечения «инвестиций и талантов», а также поддержки зеленой энергетики.

«Все это является частью обширных коллективных усилий союзников и партнеров по всему миру, включая значительную новую поддержку со стороны ЕС, о которой также будет объявлено на этой неделе», — сказал Сунак.

Он добавил, что МВФ также вкладывает в Украину $15 млрд в течение следующих четырех лет в рамках обязательства G7 и ее партнеров предоставить поддержку в размере $115 млрд.

«Прежде всего, мы должны построить платформу для бизнеса. Только он может по-настоящему привлечь инновации и инвестиции, в которых нуждается Украина. И именно поэтому мы запускаем Ukraine business compact, чтобы частный сектор заявлял о своей поддержке восстановления и реконструкции Украины. И я рад объявить сегодня, что более 400 компаний из 38 стран уже зарегистрировались», — отметил премьер-министр Великобритании.

Ранее британское правительство анонсировало «исторический» пакет помощи Украине, включающем кредитные гарантии Всемирного банка в размере $3 млрд для укрепления экономической стабильности.

Помимо этого, пакет включает двустороннюю помощь в размере 240 млн фунтов стерлингов ($306 млн) и расширение British International Investment в Украине.