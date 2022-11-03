Большая десятка. Сколько потеряли от войны самые богатые украинцы и сколько они потратили на победу

Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Петр Порошенко и другие. Как война повлияла на крупный украинский бизнес? Какова их помощь стране, давшей им возможность оказаться среди самых богатых людей Европы?

Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Петр Порошенко и другие. Как война повлияла на крупный украинский бизнес? Какова их помощь стране, давшей им возможность оказаться среди самых богатых людей Европы?

Каждую осень НВ совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital составляет рейтинг 100 самых богатых людей страны. Нынешний год стал исключением из правила. Из-за войны компании не публикуют отчетность и не делятся необходимой для обновления оценок информацией. Крупнейшие компании, в частности в энергетике, почти еженедельно теряют активы после ракетных обстрелов. Нет полных данных о состоянии предприятий после российских атак, часть бизнесов осталась на оккупированной территории и ждет освобождения.



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Война, очевидно, время для сохранения, а не приумножения активов. Кто меньше потеряет, у того больше шансов оказаться лидером по окончании военного противостояния.

В этом году мы решили остановиться только на топ-десятке прошлогоднего рейтинга самых богатых людей страны и рассказать, что они потеряли во время войны и как помогают стране победить оккупантов. Для наглядности, где возможно, мы решили добавить для сравнения оценку состояния украинских бизнесменов, которые все еще входят в глобальный онлайн-рейтинг ForbesBillionaires.



Ринат Ахметов основатель компании SCM

Несмотря на все потери в экономике, по крайней мере трое самых богатых украинцев сохранили статус долларовых миллиардеров, хотя их состояния заметно упали.



Так, на первой ступени удержался Ринат Ахметов. По состоянию на октябрь, его состояние американский Forbes Billianaires оценивал в $4,3 млрд. Год назад НВ и Dragon Capital насчитали ему $11,5 млрд.

Из-за чего такое падение? Металлургическая группа Метинвест — главный актив Ахметова — потеряла Азовсталь и ММК им. Ильича, два крупнейших металлургических комбината в оккупированном Мариуполе. «По восстановительной стоимости (расходы на построение аналогичных компаний. — Ред.) потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 до $20 млрд», — говорил Ахметов в интервью НВ.

Кроме того, периодически останавливаются горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге. Внутренний спрос на железную руду сократился, а экспорт почти остановился из-за блокады Россией морских портов. Отчасти Метинвест спасает работа иностранных активов. Прежде всего прокатных заводов в Болгарии, Великобритании и Италии. Однако они закупают полуфабрикаты не в Украине, а у сторонних поставщиков, что отражается на доходности процесса.

