«Войну я встретил в постели, в Киеве». Ахметов после встречи с Зеленским 23 февраля был уверен, что начнется вторжение 25 мая, 19:33 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Ринат Ахметов (Фото:ФК Шахтер)

Ринат Ахметов встретил войну в своем доме в Киеве и не собирался уезжать из Украины накануне российского вторжения.

Об этом он заявил в интервью НВ.

«Морально я был готов к началу войны. О возможном вторжении России говорили все наши западные друзья на протяжении четырех месяцев. Войну я встретил в своей постели в Киеве. Помощник меня разбудил и сказал — просыпайтесь, началась война. С тех пор я нахожусь в Украине и никуда не эвакуировался», — заявил Ахметов.

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Также он рассказал, что 23 февраля встречался с президентом Владимиром Зеленским (вероятно, речь идет о встрече с представителями крупного бизнеса — ред.) и после того ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве.

«Они в большинстве своем, как и я, были уверены, что война начнется, — рассказал Ахметов. — И они мне задали этот вопрос — почему я не уехал сразу. Вам отвечу так же, как и им — войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и тут же улететь — недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески».

Ранее бизнесмен Томаш Фиала, присутствовавший на встрече представителей крупного бизнеса с президентом Зеленским 23 февраля, рассказал, что о том, как работать в условиях войны, речь на встрече не шла.

«23 февраля я был на встрече, которую Офис президента организовывал для крупного бизнеса. Это была попытка сплотить бизнес. Нам сказали, что ситуация тяжелая, но все под контролем. Разговоров о том, как работать в условиях войны, не было», — рассказал Фиала.

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