Война против бизнеса. 5 итогов года для Рината Ахметова — минус заводы и каналы. А что в плюсе? 10 января, 15:45 Эксклюзив NV Ринат Ахметов (Фото:Метинвест via Facebook)

Олигарх Ринат Ахметов ушел на войну. Вернуться он может бизнесменом — это главный итог прошедшего года для самого богатого человека страны.



Ринат Ахметов почти за год войны потерял более половины своего состояния, но остается № 1 в списке самых богатых бизнесменов страны. В декабрьском рейтинге Forbes ему насчитали $4,4 млрд по сравнению с $13,7 млрд годом ранее.

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NV Бизнес подводит итоги года для самого богатого бизнесмена страны. Что он потерял кроме денег и что сделал, чтобы остаться на вершине после нашей победы.

Шаг в публичность

За прошедший год Ахметов дал множество интервью и комментариев для СМИ. Это крайне необычно для владельца крупнейшей частной компании страны, который до того развернуто отвечал только на футбольные вопросы преимущественно на собственном телеканале Украина. За прошедшие 20 лет в украинских СМИ вспоминается только одно большое нефутбольное интервью Ахметова — в 2000 году бизнесмен лично пообщался с Зеркалом недели.

О чем это может свидетельствовать? Несмотря на весь ужас, война оказалась идеальным поводом для того, чтобы изменить восприятие себя обществом и выйти из тени. Тем более что бизнес Ахметова действительно делает все возможное для победы. Металлурги производят противотанковые ежи и металлические блиндажи. Энергетики спасают страну от тьмы.

В последней на данное время беседе с Washington Post Ахметов даже вспомнил темный период своей жизни. «Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал игрой в карты. И вот что узнал: карты — это тактика и стратегия, аналитический состав ума, практический подход и способность побеждать», — заявил бизнесмен.

Хотя дело может быть не только в войне, но и в нестабильных отношениях с украинскими властями. Ахметов болезненно воспринял введение в действие 30 июня так называемого закона об олигархах.

И сыграл на опережение.

Выход из медиа…