РФ пригрозила Беларуси запретить продажу картофеля из-за реэкспорта

0 комментировать
Россельхознадзор может ввести запрет на импорт картофеля из Беларуси
Фото: acis.kiev.ua

Россельхознадзор может ввести запрет на импорт картофеля из Беларуси

Россельхознадзор предупредил Беларусь о возможном запрете ввоз в РФ картофеля с белорусскими фитосанитарными сертификатами из-за того, что был обнаружен факт реэкспорта египетского картофеля из Беларуси.

Об этом заявили в ведомстве, передает Интерфакс.

В частности, при проверке 18 тонн картофеля, поступившего из Беларуси, на части упаковок была обнаружена маркировка, свидетельствующая, что продукция имеет египетское происхождение.

"В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля из Беларуси в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", - заявил Россельхознадзор.

Как известно, РФ запретила поставки картофеля из Египта. Разрешен импорт этого продукта только из нескольких зон, свободных от болезней и карантинных объектов.

Отметим, что Белорусь выкупает у Украины практически весь картофель, который идет на экспорт.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове