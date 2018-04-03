РФ пригрозила Беларуси запретить продажу картофеля из-за реэкспорта

Россельхознадзор может ввести запрет на импорт картофеля из Беларуси

Россельхознадзор предупредил Беларусь о возможном запрете ввоз в РФ картофеля с белорусскими фитосанитарными сертификатами из-за того, что был обнаружен факт реэкспорта египетского картофеля из Беларуси.

Об этом заявили в ведомстве, передает Интерфакс.

В частности, при проверке 18 тонн картофеля, поступившего из Беларуси, на части упаковок была обнаружена маркировка, свидетельствующая, что продукция имеет египетское происхождение.

"В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля из Беларуси в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", - заявил Россельхознадзор.

Как известно, РФ запретила поставки картофеля из Египта. Разрешен импорт этого продукта только из нескольких зон, свободных от болезней и карантинных объектов.

Отметим, что Белорусь выкупает у Украины практически весь картофель, который идет на экспорт.