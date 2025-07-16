Еще два проекта под вопросом. В стране СНГ отказались от услуг России в строительстве электростанции

Об этом пишет The Moscow Times.

«Пока что мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому», — сообщил премьер-министр страны Олжас Бектенов.

По двум другим ТЭЦ — в Семее и Усть-Каменогорске мощностью по 360 МВт — Казахстан пока ждет ответа от российской стороны, отметил премьер.

«Если в ближайшее время ответа не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации этих проектов», — сообщил Бактенов.

Он отметил, что долго ждать власть себе позволить не может, поскольку «нужны и тепло, и электроэнергия».

Договоренность о строительстве ТЭЦ на территории Казахстана была заключена в ноябре 2023 года во время визита президента РФ Владимира Путина в страну.

«В 2024-м Москва и Астана заключили межправительственное соглашение о строительстве объектов. Генподрядчиком должен был выступить Интер РАО, а основные виды работ доверили подрядным организациям», — говорится в публикации — «Согласно договору, финансирование проекта, который оценивался в $2,7 млрд, обеспечивают российские банки. Они должны были предоставить кредиты сроком на 15 лет».

При этом в конце мая заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр сообщал о сложностях в финансировании проекта.

«Существует проблема по субсидированию процентной ставки за оборудование, поэтому мы сейчас продолжаем переговоры, когда этот вопрос решится. Инвестор может измениться, конечно, если Россия не выделит средств», — сказал он.

На прошлой неделе заместитель главы Минэнерго Казахстана Бахтыжан Ильясов сообщил, что поиск инвесторов еще продолжается.

По его словам, Астана может привлечь для этого энергетические компании из Китая и Южной Кореи.

