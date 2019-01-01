РФ подняла цену на газ для Армении Сегодня, 10:47 393 Цей матеріал також доступний українською Цена на газ увеличилась на 15 долларов за 1 тыс. куб. м. pixabay.com

С 1 января 2019 года цена российского газа для Армении составит 165 долларов за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО Газпром экспорт и ЗАО Газпром Армения, определяющим цену поставок газа в Армению в этом году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года увеличилась на 15 долларов за 1 тыс. куб. м.

По словам и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, цена на газ для армянских потребителей не изменится, несмотря на повышение цены на газ на границе.