Евгений Камашев
Семь мифов о MBA
Юрий Голляк
Что не так с нормой потребления газа
Андрей Саварец
Таможня готовится к перезапуску
Константин Гамкрелидзе
Торговля контрабандой уходит в интернет

РФ подняла цену на газ для Армении

Сегодня, 10:47
393
Цей матеріал також доступний українською

Цена на газ увеличилась на 15 долларов за 1 тыс. куб. м.

pixabay.com

С 1 января 2019 года цена российского газа для Армении составит 165 долларов за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО Газпром экспорт и ЗАО Газпром Армения, определяющим цену поставок газа в Армению в этом году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года увеличилась на 15 долларов за 1 тыс. куб. м.

По словам и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, цена на газ для армянских потребителей не изменится, несмотря на повышение цены на газ на границе.

 

Теги:   Никол Пашинян Армения Газ Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Игры

Сегодня, 07:20

article_img
5 лучших игр для похмелья. Когда Новый год прошел слишком весело
Геополитика

Вчера, 11:29

article_img
Сюрприз от Трампа. Решение об уходе из Сирии стало политической катастрофой для США
Компании/Рынки

Вчера, 09:21

article_img
Время горячих смартфонов. В Украине за год на треть выросли продажи техники и электроники

ТОП-3 блога

Евгений Камашев - фото
Евгений Камашев
Семь мифов о MBA
1029
Андрей Саварец - фото
Андрей Саварец
Таможня готовится к перезапуску
3078
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Что не так с нормой потребления газа
1446
Евгений Камашев - фото
Евгений Камашев
Семь мифов о MBA
1029
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
16101
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
10290
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5981

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться