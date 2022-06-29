Месть Путина. Иностранные компании, уходящие из РФ, вынуждают продавать активы за половину цены

29 июня, 21:27
Месть за санкции — власти РФ заставляют иностранные компании, уходящие из страны, продавать свои активы не дороже 50% стоимости (Фото:Sputnik/Alexander Scherbak/Pool via REUTERS)

Месть за санкции — власти РФ заставляют иностранные компании, уходящие из страны, продавать свои активы не дороже 50% стоимости (Фото:Sputnik/Alexander Scherbak/Pool via REUTERS)

Дисконт при продаже российских активов иностранного бизнеса составляет минимум 50%.

Такое снижение стоимости является одним из критериев для одобрения сделки, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом пишет российский Forbes.

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Силуанов отметил, что правительственные комиссии по иностранным инвестициям, рассматривая продажу бизнеса иностранной компанией и вывод денег, опираются на два критерия: согласие профильного ведомства на продажу актива и покупку его российским предпринимателем, а также на дисконт, который должен составить не менее 50%.

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«Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе их этого актива», — заявил министр, добавив, что речь идет о 50% от последней оценочной стоимости.

Как сообщалось, о прекращении деятельности в РФ заявили уже более 1000 иностранных компаний.

Только 28 июня о продаже бизнеса в России заявили компания Whirlpool (производство бытовой техники), Michelin (производство шин), Kone (производство лифтов и эскалаторов).

Редактор: Александр Иванов

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