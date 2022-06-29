Месть Путина. Иностранные компании, уходящие из РФ, вынуждают продавать активы за половину цены 29 июня, 21:27 Месть за санкции — власти РФ заставляют иностранные компании, уходящие из страны, продавать свои активы не дороже 50% стоимости (Фото:Sputnik/Alexander Scherbak/Pool via REUTERS)

Дисконт при продаже российских активов иностранного бизнеса составляет минимум 50%.

Такое снижение стоимости является одним из критериев для одобрения сделки, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом пишет российский Forbes.

Силуанов отметил, что правительственные комиссии по иностранным инвестициям, рассматривая продажу бизнеса иностранной компанией и вывод денег, опираются на два критерия: согласие профильного ведомства на продажу актива и покупку его российским предпринимателем, а также на дисконт, который должен составить не менее 50%.

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«Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе их этого актива», — заявил министр, добавив, что речь идет о 50% от последней оценочной стоимости.

Как сообщалось, о прекращении деятельности в РФ заявили уже более 1000 иностранных компаний.

Только 28 июня о продаже бизнеса в России заявили компания Whirlpool (производство бытовой техники), Michelin (производство шин), Kone (производство лифтов и эскалаторов).

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