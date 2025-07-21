Продажи достигли $1 млрд. РФ нашла нового покупателя драгоценных металлов после потери западных рынков

Россия, которая является вторым по величине производителем золота в мире, потеряла доступ к западным торговым центрам, таким как Лондон и Нью-Йорк, после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году (Фото: Michael Parulava/Unsplash)

Экспорт российских драгоценных металлов в Китай почти удвоился в первой половине года, поскольку рекордные цены на золото способствуют росту доходов.

Об этом пишет Bloomberg.

«Китайский импорт российских руд и концентратов драгоценных металлов, включая золото и серебро, вырос на 80% до $1 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в публикации, — «Цены на слитки выросли примерно на 28% в этом году, чему способствовали повышенные геополитические риски и торговая напряженность, а также скупка металлов центральными банками и биржевыми фондами».

Реклама

Россия, второй по величине производитель золота в мире с годовым объемом производства более 300 тонн, была закрыта для доступа к западным торговым центрам, таким как Лондон и Нью-Йорк, с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Банк России, который ранее был крупнейшим в мире покупателем золота среди центральных банков, не возобновил масштабных закупок, оставив Китай одним из немногих оставшихся крупных рынков в стране, пишет Bloomberg.

Золотодобывающие компании в России также получили поддержку от роста внутреннего розничного спроса, который достиг рекордного уровня в 2024 году, поскольку россияне обратились к драгоценным металлам для защиты своих сбережений.

Как сообщалось, в июле Челябинский суд решил изъять в доход государства контрольный пакет акций золотодобывающей компании Южуралзолото, принадлежащей миллиардеру Константину Струкову, удовлетворив иск Генпрокуратуры РФ.

Южуралзолото занимает третье место по объемам добычи золота в России. Активы компании включают месторождения в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае.

В 2024 году она произвела 10,6 тонны золота, выручка составила 25 млрд руб. При этом компания получила чистый убыток в размере 7,2 млрд руб.

Сам Струков занимает 78-ю строчку в списке российского Forbes с состоянием, которое оценивается в $1,9 млрд.