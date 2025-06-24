Нарастают избытки. Россия ищет куда девать лишний газ

Россия, которая обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, изучает способы управления избытком газа, в частности его использование для центров обработки данных, поскольку экспорт в Европу продолжает резко падать.

Об этом пишет Reuters.

По расчетам Reuters, российский госмонополист Газпром достиг пика экспорта газа в Европу на уровне от 175 до 180 млрд кубометров в 2018—2019 годах, но в 2024 году объем экспорта упал до 32 млрд кубометров из-за конфликта в Украине.

Этот уровень, как ожидается, снова снизится вдвое в этом году после прекращения транзита российского газа через Украину.

Северные регионы России сталкиваются с переизбытком природного газа, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Раньше через газопроводы на Запад проходило полмиллиарда кубометров газа в сутки, но сейчас этого не происходит, и вопрос, что делать с этим газом, является очень актуальным», — сказал он.

Чекунков добавил, что крупные инвесторы все больше сосредотачиваются на газохимическом секторе, а излишки газа также могут быть использованы для производства электроэнергии для центров обработки данных, использующих технологии искусственного интеллекта, поскольку спрос на энергию для таких объектов резко вырос во всем мире.

В прошлом году Газпром добыл 416,19 млрд куб. м газа после исторически низкого уровня в 355,23 млрд куб. м в предыдущем году. В то же время, в 2024 году он смог продать как на внутреннем, так и на международном рынке только 361,7 млрд куб. м.

Компания также использует газ для собственных нужд, в частности для производства электроэнергии на своих газовых месторождениях и трубопроводах.

При этом Павел Сорокин, заместитель министра энергетики России, заявил на форуме, что добыча природного газа является слишком дорогой для использования в центрах обработки данных. Он считает, что газ можно было бы использовать для добычи угля, который сталкивается с рядом проблем, включая международные санкции из-за конфликта в Украине.

«Сейчас у нас достаточно сложная ситуация с углем. Зачем нам использовать дорогой газ для создания дополнительных мощностей для передачи данных, если мы можем строить электростанции на (угольной) шахте», — сказал он.

Как сообщалось, поставки Газпромом газа в Европу по газопроводу Турецкий поток в мае увеличились по сравнению с апрелем на 10,3%, с 41,7 млн до 46 млн кубометров в сутки.

По расчетам Reuters, общий объем поставок российского газа в Европу через Турецкий поток за первые 5 месяцев этого года составил около 7,2 млрд кубометров по сравнению с 6,6 млрд кубометров за аналогичный прошлый год.

После прекращения поставок по газопроводу Ямал-Европа и Северному потоку и закрытия с января этого года маршрута транспортировки российского газа через Украину у Газпрома осталась единственная ветка в Европу — через Турцию мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год.

1 января 2025 года закончилось действие транзитного соглашения между Газпромом и Нафтогазом, в связи с чем Украина остановила транзит российского газа по своей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение транзита российского газа через Украину, заявив, что это одно из самых больших поражений России.