«Финансируют ВСУ». Россия хочет национализировать крупного производителя хлеба

Российские власти решили отобрать долю гражданина Латвии в компании Рижский хлеб, базирующейся в Ивановской области, под предлогом экстремистской деятельности владельца, который поддерживает ВСУ. Соответствующий иск в суд направила Генпрокуратура РФ

Об этом пишет The Moscow Times.

«Ведомство, согласно его заявлению, считает экстремистами латвийского гражданина Нормундса Бомиса, который является соучредителем Рижского хлеба, и его бизнес-партнера украинку Татьяну Приходько», — говорится в публикации. — «Также, согласно иску, в „экстремистское объединение“ входят основанный Бомисом хлебопекарный холдинг SIA Lielezers из города Лимбажи в Латвии, ООО Рижский хлеб и ООО Хлебный гурман из Чернигова и Киева, а также рижский фонд Ziedot.lv».

ООО Рижский хлеб входит в Lielezers. 50% долей в ивановской компании владеет Бомис, который создал ее в 2006 году совместно со своим компаньоном — выходцем из Латвии и гражданином РФ с 2021 года Сергеем Сиренко.

При этом после начала войны в Украине Бомис осудил действия армии РФ, а Сиренко поддержал ее и стал организовывать помощь российским военным.

«Как заявили в Генпрокуратуре РФ, Бомис вместе с Приходько, которая владеет предприятием Хлебный гурман, созданным на средства Lielezers, оказывают материальную поддержку украинским военным, в том числе подразделению Азов», — говорится в публикации. — «По данным ведомства, в 2023—2025 годах они перечислили более $36,8 тыс. в рижский фонд Ziedot.lv, который собирал пожертвования для закупки оружия и боеприпасов ВСУ, а также оплатил «размещение возле посольства РФ в Латвии агитационных материалов, дискредитирующих высших должностных лиц и Вооруженные силы России».

Также, по утверждению Генпрокуратуры РФ, Бомис через сайт Lielezers призвал граждан ЕС донатировать украинским военным.

Кроме этого, заявляется, что Бомис развернул в пекарне Lielezers социальный центр для реабилитации украинских военных.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что Бомис и Приходько используют активы в Ивановской области для финансирования ВСУ, поэтому необходимо перевести в доход РФ 50% доли Бомиса в уставном капитале Рижского хлеба.

Активы компании оцениваются в 700 млн рублей, выручка — в 1,5 млрд, а валовая прибыль — в 630 млн рублей.

Как сообщалось, в феврале Великоустюжский районный суд Вологодской области по заявлению генпрокуратуры РФ конфисковал активы украинской алкогольной компании Bayadera Group, которые находятся в России.