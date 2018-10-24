Рева спрогнозировал повышение тарифов на горячую воду и тепло

В Украине могут повыситься тарифы на теплоснабжение и горячую воду на 16% после вступления в силу решения Кабинета министров о повышении цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.
Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в комментарии журналистам, передает УНИАН.
"Учитывая, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду составляют тарифы на газ, по моим предварительным расчетам это должно составить 16%", - сказал министр.
При этом Рева добавил, что это его личные расчеты, а также указал на то, что не он устанавливает тарифы.
Напомним, что в минувшую пятницу Кабмин принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.
До этого времени цена газа для поставок населению и ТКЭ останется на прежнем уровне – 4 942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6 958 грн за 1 тыс. куб. м. С 1 ноября конечная цена для населения составит 8 593 грн за 1 тыс. куб. м газа.
Напомним, что Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года. Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.
Как сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет.
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