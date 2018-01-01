Рева рассказал, когда монетизируют льготы и субсидии на коммуналку Вчера, 23:37 490 Цей матеріал також доступний українською В Украине с января начинается монетизация субсидий Фото: NBU via Flickr

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что до конца 2019 года в Украине будет полностью завершено монетизацию льгот и субсидий на ЖКХ.

Об этом сообщает Укринформ.

"С января 2019-го мы начинаем процесс монетизации жилищных субсидий. В течение года он будет полностью завершен”, - сказал глава ведомства.

По словам министра, на последнем заседании правительства в плане реформирования министерств было принято решение о создании государственной социальной службы Украины, которая будет администрировать все виды адресной помощи и субсидий, работу с детьми, а также осуществлять контроль за назначением социальной помощи.

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Напомним, в январе 2018 года в Украине стартовала монетизация субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг.

В сентябре Кабинет министров утвердил трехэтапное проведение монетизации субсидий, начиная с 1 января 2019 года.