Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Наталья Кривда
Вы уже руководитель. Нужно ли учиться дальше?
Геннадий Васюков
Почему в Украине нет своих ИТ-единорогов
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
Иван Компан
Поднебесная наносит ответный удар

Рева рассказал, когда монетизируют льготы и субсидии на коммуналку

Вчера, 23:37
490
Цей матеріал також доступний українською

В Украине с января начинается монетизация субсидий

Фото: NBU via Flickr

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что до конца 2019 года в Украине будет полностью завершено монетизацию льгот и субсидий на ЖКХ.

Об этом сообщает Укринформ.

"С января 2019-го мы начинаем процесс монетизации жилищных субсидий. В течение года он будет полностью завершен”, - сказал глава ведомства. 

По словам министра, на последнем заседании правительства в плане реформирования министерств было принято решение о создании государственной социальной службы Украины, которая будет администрировать все виды адресной помощи и субсидий, работу с детьми, а также осуществлять контроль за назначением социальной помощи.

Как субсидии убивают средний класс

Напомним, в январе 2018 года в Украине стартовала монетизация субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг.

В сентябре Кабинет министров утвердил трехэтапное проведение монетизации субсидий, начиная с 1 января 2019 года.

Теги:   Андрей Рева Субсидии Кабмин

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

12 декабря, 13:22

article_img
Снова в игре. Насиров рассказал, когда приступит к работе и какую получил компенсацию за "прогул"

Читайте также

События

Вчера, 20:50

article_img
Построить себя. Как неслышащий архитектор разрушает стереотипы и проектирует станции метро
События

Вчера, 18:02

article_img
Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального
Саме там

Вчера, 15:26

article_img
"Батя" не старался. Краткая история Януковича от "кореша на районе" до госизменника - репортаж НВ

ТОП-3 блога

Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
190
Геннадий Васюков - фото
Геннадий Васюков
Почему в Украине нет своих ИТ-единорогов
110
Наталья Кривда - фото
Наталья Кривда
Вы уже руководитель. Нужно ли учиться дальше?
72
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5283
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
4918
Дмитрий Лисицкий - фото
Дмитрий Лисицкий
Миссия бизнеса: попытка честной беседы
2069
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15773
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7102
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7029

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться