Рева объяснил, как проведут монетизацию субсидий

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Планируется ввести спецсчета, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами отключают весь дом

Планируется ввести спецсчета, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами отключают весь дом

Министерство социальной политики намерено провести монетизацию субсидий для домохозяйств в два этапа.

Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева в эфире телеканала 112 Украина.

"На первом этапе мы планируем монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений", - объяснил он.

По словам Ревы, второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах с централизованным отоплением.

Он подчеркнул, что планируется ввести спецсчета, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами отключают весь дом.

"Человек с этого счета будет иметь право заплатить по определенным счетам за те коммунальные услуги, которые он получит", - отметил он.

По словам Ревы, если человек рассчиталась и у нее остались средства после окончания сезона, она может их снять и использовать так, как считает нужным.

Напомним, с 1 мая 2017 года вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В конце сентября Кабинет министров изменил порядок расчета "отопительной" субсидии.

В конце декабря Рева сообщал, монетизацию субсидий перенесли на полгода.

В январе 2018 года приказ Минфина о монетизации субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг вступил в силу.

В начале февраля в министерстве заявили о завершении процесса подготовки изменений к постановлению Кабинета министров, что предполагает полную монетизацию льгот и субсидий по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывоза мусора.

Однако, всеукраинское движение ОСМД заявило, что считает половинчатыми и неприемлемыми обнародованные Минфином предложения по монетизации субсидий по плате за содержание домов и придомовых территорий, вывозу мусора.

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