Рева объяснил, как проведут монетизацию субсидий

Планируется ввести спецсчета, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами отключают весь дом

Министерство социальной политики намерено провести монетизацию субсидий для домохозяйств в два этапа.

Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева в эфире телеканала 112 Украина.

"На первом этапе мы планируем монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений", - объяснил он.

По словам Ревы, второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах с централизованным отоплением.

Он подчеркнул, что планируется ввести спецсчета, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами отключают весь дом.

"Человек с этого счета будет иметь право заплатить по определенным счетам за те коммунальные услуги, которые он получит", - отметил он.

По словам Ревы, если человек рассчиталась и у нее остались средства после окончания сезона, она может их снять и использовать так, как считает нужным.

Напомним, с 1 мая 2017 года вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В конце сентября Кабинет министров изменил порядок расчета "отопительной" субсидии.

В конце декабря Рева сообщал, монетизацию субсидий перенесли на полгода.

В январе 2018 года приказ Минфина о монетизации субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг вступил в силу.

В начале февраля в министерстве заявили о завершении процесса подготовки изменений к постановлению Кабинета министров, что предполагает полную монетизацию льгот и субсидий по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывоза мусора.

Однако, всеукраинское движение ОСМД заявило, что считает половинчатыми и неприемлемыми обнародованные Минфином предложения по монетизации субсидий по плате за содержание домов и придомовых территорий, вывозу мусора.